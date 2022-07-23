«Атлетико» ради подписания Роналду хочет избавиться от Гризманна. Антуан предложен «ПСЖ»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Барселона Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн Футбол

«Атлетико» готов прекратить сотрудничество с форвардом Антуаном Гризманном.

По информации The Times, мадридская команда хочет попытаться приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Для этого ей придется снизить расходы на зарплаты, и уже предпринята попытка сделать это за счет Гризманна.

Утверждается, что футболист сборной Франции был предложен различным командам. В их число вошел и «ПСЖ», однако парижане отказались совершать трансфер.

Следует отметить, что Гризманн на данный момент находится в «Атлетико» на правах аренды у «Барселоны». Соглашение с каталонцами предусматривает обязательный выкуп 31-летнего футболиста, если он проведет определенное число матчей.

Симеоне считает Роналду особенным игроком, «номером 1» и победителем. Купить форварда «МЮ» «Атлетико» пока не может

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные