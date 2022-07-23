Роналду впечатлен стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико» и не прочь вернуться в Мадрид

Нападающий заинтересован в переходе в «Атлетико».

По сведениям The Times, португалец не без энтузиазма относится к идее вернуться в Мадрид. Помимо того, что «Атлетико» выступает в Лиге чемпионов, важным фактором является главный тренер команды – .

Утверждается, что 37-летний футболист впечатлен стремлением аргентинского специалиста поработать с ним.

Сообщалось, что ради Роналду «Атлетико» может расстаться с форвардом Антуаном Гризманном.

Симеоне считает Роналду особенным игроком, «номером 1» и победителем. Купить форварда «МЮ» «Атлетико» пока не может