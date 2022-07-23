Президент ЦСКА ответил на вопросы о ситуации с хоккеистом .

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Вы считаете себя виноватым в ситуации с Федотовым?

– Виноват в чем? Мы к армии не имеем отношения. Мы коммерческий клуб.

– Говорят, что вы обиделись.

– Что значит мы обиделись? Мы на кого только не обижались. На Радулова, на Мамина, на Киселевича. Они уезжали, потом возвращались. Все было нормально.

– Вы не пытались надавить, чтобы он подписал контракт?

– У нас не было договоренностей о контракте. Мы вели переговоры, не сложилось. Никто никого не продавливал.

– Может, вмешаетесь?

– Во что я должен вмешиваться? Контракт закончился, он подписал с «Филадельфией». Если вы подскажите мне путь вмешаться, я вмешаюсь, – заявил .