Матч в честь юбилея Суперсерии-1972 может пройти в ОАЭ. Все расходы берет на себя меценат из Израиля

В ОАЭ может пройти матч, посвященный 50-летней годовщине Суперсерии между сборными СССР и Канады.

Об этом рассказал участник серии и двукратный олимпийский чемпион .

«Мы бы с удовольствием отметили юбилей Суперсерии, и канадцы приехали бы к нам. Они нас приглашали к себе, но все это было до известных событий.

Сейчас есть надежда сыграть матч ветеранов, но не тех, которые играли в 1972 году, а тех, которые закончили играть в Национальной хоккейной лиге.

Есть планы провести такую игру в Объединенных Арабских Эмиратах. Вроде бы должно получиться, за это дело взялся один наш человек, проживающий в Израиле.

Это небедный человек, и он все расходы берет на себя. Дай Бог, чтобы это получилось, но многое будет зависеть и от наших организаций», – сказал Якушев.

Игры Суперсерии проходили с 2 по 28 сентября 1972 года. Якушев стал лучшим бомбардиром советской команды.

В декабре 2021 года в Дубае состоялся вынесенный матч между «Ак Барсом» и «Авангардом».