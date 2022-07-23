Третьяк о призыве Федотова: «Закон один для всех, желаю побыстрее выйти из этого положения. Я предлагал Ивану остаться еще на год»

Президент ФХР дал комментарий о призыве Ивана Федотова на военную службу.
– Летом весь российский хоккей живет темой Ивана Федотова. Как прокомментируете ситуацию?
– Закон для всех один. Каждый спортсмен думает о своем будущем. Учится или служит – альтернатив нет.
– Федотов был первым вратарем сборной в прошлом сезоне. Есть варианты пройти ему службу в ЦСКА?
– Это вопросы к его агенту.
Я в разговоре с Иваном предлагал остаться еще на год. Считаю, ему нужно больше опыта, потом уже можно было бы ехать в НХЛ. Но это его решение.
Я ему хочу пожелать побыстрее выйти из этого положения. Дальше уже они должны с агентом решать, – сказал Владислав Третьяк.
1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.