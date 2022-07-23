Третьяк о призыве Федотова: «Закон один для всех, желаю побыстрее выйти из этого положения. Я предлагал Ивану остаться еще на год»

Президент ФХР дал комментарий о призыве на военную службу.

– Летом весь российский хоккей живет темой Ивана Федотова. Как прокомментируете ситуацию?

– Закон для всех один. Каждый спортсмен думает о своем будущем. Учится или служит – альтернатив нет.

– Федотов был первым вратарем сборной в прошлом сезоне. Есть варианты пройти ему службу в ?

– Это вопросы к его агенту.

Я в разговоре с Иваном предлагал остаться еще на год. Считаю, ему нужно больше опыта, потом уже можно было бы ехать в . Но это его решение.

Я ему хочу пожелать побыстрее выйти из этого положения. Дальше уже они должны с агентом решать, – сказал .

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.