Акинфеев сделал ассист в матче РПЛ впервые за 12 лет. У него две голевых с 2009 года – ни у кого из вратарей лиги нет больше

Игорь Акинфеев отдал голевой пас в чемпионате России впервые с 2010 года.
Сегодня вратарь ЦСКА сделал ассист на Хорхе Карраскаля в матче 2-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (2:0, второй тайм). В мае 2010 года была голевая передача в матче против «Терека».
За весь прошлый сезон в РПЛ была лишь одна голевая передача от вратарей – Антон Шунин из «Динамо» сделал ассист в матче против «Ахмата».
Начиная с сезона-2009 в РПЛ только у двух вратарей два ассиста – у Акинфеева и Сергея Нарубина. По одной голевой сделали Юрий Дюпин, Антон Шунин, Сергей Рыжиков, Гиорги Шелия, Ярослав Годзюр, Андрей Синицын, Эдуардо Лобос, Евгений Городов, Александр Беленов, Сергей Парейко.