Акинфеев сделал ассист в матче РПЛ впервые за 12 лет. У него две голевых с 2009 года – ни у кого из вратарей лиги нет больше

отдал голевой пас в чемпионате России впервые с 2010 года.

Сегодня вратарь сделал ассист на Хорхе Карраскаля в матче 2-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (2:0, второй тайм). В мае 2010 года была голевая передача в матче против «Терека».

За весь прошлый сезон в была лишь одна голевая передача от вратарей – из «Динамо» сделал ассист в матче против «Ахмата».

Начиная с сезона-2009 в РПЛ только у двух вратарей два ассиста – у Акинфеева и . По одной голевой сделали , Антон Шунин, , Гиорги Шелия, , , Эдуардо Лобос, Евгений Городов, , Сергей Парейко.