Акинфеев сделал ассист в матче РПЛ впервые за 12 лет. У него две голевых с 2009 года – ни у кого из вратарей лиги нет больше

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Сергей Нарубин Евгений Городов Сергей Парейко Ярослав Годзюр Эдуардо Лобос Сергей Рыжиков премьер-лига Россия Антон Шунин Александр Беленов Гиорги Шелия Андрей Синицын Юрий Дюпин Футбол

Игорь Акинфеев отдал голевой пас в чемпионате России впервые с 2010 года.

Сегодня вратарь ЦСКА сделал ассист на Хорхе Карраскаля в матче 2-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (2:0, второй тайм). В мае 2010 года была голевая передача в матче против «Терека».

За весь прошлый сезон в РПЛ была лишь одна голевая передача от вратарей – Антон Шунин из «Динамо» сделал ассист в матче против «Ахмата».

Начиная с сезона-2009 в РПЛ только у двух вратарей два ассиста – у Акинфеева и Сергея Нарубина. По одной голевой сделали Юрий Дюпин, Антон Шунин, Сергей Рыжиков, Гиорги Шелия, Ярослав ГодзюрАндрей Синицын, Эдуардо Лобос, Евгений Городов, Александр Беленов, Сергей Парейко.

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