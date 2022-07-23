Ласицкене о том, почему заплакала на турнире «Путь к Олимпу»: «Наверное, это истерика. Состояние, нагнетающее меня каждый день. Обстановка в мире»

Мария Ласицкене рассказала, почему расплакалась перед заключительной попыткой на турнире «Путь к Олимпу».

Ласицкене выиграла турнир, который прошел сегодня в Москве, с результатом 1,91 м. Она трижды неудачно пыталась взять высоту 1,96.

«Я даже для себя не могу ответить на этот вопрос, что это было. Это то, что внутри было. Не контролируется. Все вместе, скопом, сегодня получилось так, это впервые со мной случилось перед попыткой.

Но я старалась собраться, это, наверное, плюс. Наверное, это называется истерика. Это точно общее состояние, нагнетающее меня каждый день. Обстановка в мире. Сегодня что-то не получилось, возможно, из-за моего психологического состояния.

С этим надо работать, это нельзя пускать в мою жизнь навсегда, истеричкой я быть не хочу.

Надо тренироваться, впереди еще три тренировки перед Чебоксарами (чемпионатом России), жду с нетерпением», – заявила олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту.

Ласицкене расплакалась перед заключительной попыткой на турнире «Путь к Олимпу» в Москве. Она и Анжелика Сидорова одержали победы

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