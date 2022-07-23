«Она гладила мой пенис. Очевидно, она хотела переспать со мной». Виртанен отрицает обвинения в сексуальном насилии

Джейк Виртанен отрицает обвинения в сексуальном насилии.

Экс-форвард «Ванкувера» и «Спартака» заявил, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию.

В Канаде продолжается разбирательство по делу нападающего. Оно слушается в Верховном суде провинции Британская Колумбия.

Адвокат со стороны защиты Коллин Элден спросила бывшего игрока НХЛ, подвергал ли он сексуальному насилию женщину в Ванкувере в сентябре 2017 года.

«Нет, я не подвергал ее сексуальному насилию. Она была активным, равноправным и увлеченным участником», – сказал Виртанен.

– Это было вашим намерением с самого начала – позвать ее потусоваться, забрать ее, пойти в ваш номер в отеле – это было ради секса, – сказал адвокат Алан Ип.

– Нет.

– Вы понятия не имели, чего она хотела той ночью.

– Она хотела переспать со мной. Трогала мое тело, гладила мой пенис. Я думаю, что это совершенно очевидно, что она хотела переспать.

– Давала ли она устное согласие на секс?

– Она показала мне это своими действиями, – сказал Виртанен.

Дата предполагаемого инцидента – 26 сентября 2017 года. Полиция Ванкувера начала расследование в мае 2021 года – после того, как 23-летняя женщина подала жалобу.

В суде выяснилось, что Виртанен и девушка встретились в 2017 году, обменялись телефонами и поддерживали связь с помощью текстовых сообщений.

В 2017 году девушка приехала в Ванкувер, чтобы навестить семью, друзей и провести фотосессию, и написала Виртанену, чтобы увидеться. Он забрал ее из дома ее друга и отвез в свой гостиничный номер.

Истица сообщила, что доверяла Виртанену, поэтому поднялась с ним в номер. По ее словам, он неоднократно целовал ее и прикасался к ней, она же отталкивала его и говорила, что не хочет заниматься сексом. Женщина заявила, что в итоге Виртанен изнасиловал ее.