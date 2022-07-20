«Бавария» купила де Лигта, Ханю завершил карьеру, выдано 32 тысячи Fan ID, Слуцкий заплатил штраф за фаната, Роналду колет ботокс в пенис и другие новости

1. Очередной громкий трансфер лета: «Бавария» купила Маттейса де Лигта. «Ювентус» получит 67 млн евро, еще 10 млн – бонусы. Мюнхенцы больше всех тратят в это межсезонье, опережая даже «Барселону» и «Манчестер Сити».

2. Мы ждали трансферные инсайды про Роналду, но подъехал интимный – оказывается, португалец колет ботокс в пенис для увеличения толщины. А «МЮ» тем временем без Криштиану выиграл все 3 товарищеских матча с общим счетом 11:2. Тен Хаг, впрочем, в профессионализме Рона не сомневается.

3. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил карьеру. Из спорта японец не уходит и продолжит работать над четверным акселем. Даже близкие не знали, что именно сообщит Ханю на своей прощальной пресс-конференции.

4. По данным Минцифры, с 4 июля выдано 32 тысячи Fan ID, еще 37 тысяч заявок нужно подтвердить в МФЦ.

5. В Китае планируют турне с участием российских фигуристок Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

6. К «Зениту» присоединились бразильские новички: вратарь Иван Куарезма, взявший 1-й номер, и вингер Густаво Мантуан, приехавший с травмой, – о сроках восстановления в клубе говорить не хотят. Также ожидается, что Вендел продлит контракт с «Зенитом» до 2027 года с повышением зарплаты.

7. Хави пропустил матч «Барселоны» с «Интер Майами», так как до сих пор не получил визу. Без своего тренера каталонцы разгромили клуб МЛС со счетом 6:0.

8. Финский депутат Тимо Хейнонен, рассуждая о ситуации Ивана Федотова, отметил, что западные державы смогут предоставить политическое убежище хоккеистам из России. Светлана Журова в недоумении, зачем нашим игрокам может потребоваться убежище.

9. Леонид Слуцкий заплатил штраф за болельщика, которому сломали палец на игре «Рубина». Его задержали переодетые в стюардов полицейские.

10. Канадский гонщик Юго Уль выиграл 16-й этап многодневки «Тур де Франс», россиянин Александр Власов финишировал шестым.

11. Экс-игрок «Анжи» Махач Гаджиев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Он был в федеральном розыске.

12. Союз биатлонистов России заключил спонсорский контракт с букмекерской компанией«Пари» на 450 млн рублей.

13. Бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза 10 сентября возглавит UFC 279.

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