Иван присоединился к «Зениту» и взял 1-й номер. Вратарь арендован у «Коринтианс» с правом выкупа

Вратарь Иван Куарезма присоединился к «Зениту».
Российский клуб заключил с «Коринтианс» соглашение об аренде бразильского голкипера на один год с правом выкупа.
25-летний вратарь взял 1-й номер в «Зените». До него под ним выступали Роман Березовский, Дмитрий Бородин, Камил Чонтофальски, Юрий Лодыгин и Станислав Крицюк.
Сегодня Иван провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых.
Фото: t.me/fczenit
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