Иван присоединился к «Зениту» и взял 1-й номер. Вратарь арендован у «Коринтианс» с правом выкупа

Вратарь Иван Куарезма присоединился к «Зениту».

Российский клуб заключил с соглашение об аренде бразильского голкипера на один год с правом выкупа.

25-летний вратарь взял 1-й номер в «Зените». До него под ним выступали Роман Березовский, Дмитрий Бородин, Камил Чонтофальски, Юрий Лодыгин и Станислав Крицюк.

Сегодня Иван провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых.

Фото: t.me/fczenit

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