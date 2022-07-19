Глава судей РФС о моменте Шелии и Соболева: «Некрасивая ситуация, но это толчок, а не удар. Безбородов ответственности не несет, он сделал, как сказали»

Руководитель департамента судейства объяснил, почему вратарь «Ахмата» не был удален в игре со «Спартаком».

На 88-й минуте вратарь «Ахмата» и форвард «Спартака» боролись за верховой мяч. Голкипер упал на газон и ударил соперника в голень. Арбитр Владислав Безбородов изучил видеоповтор и решил не показывать красную карточку футболисту «Ахмата».

«Когда рассматривали первый момент матча, в котором Рыбус взял другого игрока за шею, можно сказать, это агрессивное поведение. Это может быть красная, желтая, фол – зависит от того, какова была степень агрессии.

Мы общались с Владом. У него был простой подход, он сказал: «Я здесь не вижу как такового удара». Между ногами нет расстояния.

Удар – когда мяч в одном месте, нога – в другом, а потом они встречаются, передается энергия. Так же происходит при ударе игрока.

В данном случае это толчок, не удар. Да, это некрасивая ситуация. Уверен, что Шелия не имел желания причинить чрезмерных физических страданий. У Соболева возможности получить травму тоже не было.

Владислав ответственности никакой не несет, он сделал, как ему сказали. Болельщики, владельцы команд исходят из своего чувства прекрасного и говорят – нам бы вот хотелось так, а не иначе.

Мы свою ответственность понимаем, поэтому распространим лекции, которые читали арбитрам, прочитаем лекции комментаторам , заинтересованным СМИ, разошлем их во все межрегиональные организации», – сказал Павел Каманцев.

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