Лайшев о каминг-ауте Касаткиной: «Гомосексуальность – злая шутка природы. Это несчастные больные люди, их надо пожалеть»

Президент «Самбо-70» высказался о каминг-ауте российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

«То, что Касаткина решила заявить о своей нетрадиционной ориентации публично – ее личное дело.

На мой взгляд, гомосексуальность – это злая шутка природы. Я считаю, что это несчастные больные люди и их надо пожалеть.

Повлияет ли признание на ее карьеру? В целом, это не должно никак повлиять: Моисеев же как-то продолжил петь, стал звездой, народ его принял.

Мы должны быть гуманны к проявлениям природы, поэтому нет смысла ее осуждать. К таким людям нужно относиться с неким состраданием, как к нездоровому человеку.

Удивлюсь ли я, если кто-то из действующих фигуристок сборной России сделает такое же заявление? Конечно, удивлюсь. Очень.

Но мы, педагоги, должны быть готовы к любому жизненному повороту. Мудрость нам подскажет, как поступить», – сказал Лайшев.

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