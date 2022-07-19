Союз биатлонистов России заключил спонсорский контракт с букмекерской компанией «Пари» на 450 млн рублей

заключил спонсорский контракт с букмекерской компанией «Пари».

Сумма трехлетнего соглашения СБР, по информации , составляет 450 млн рублей.

«Наш вид спорта остается одним из самых привлекательных как для болельщиков, так и для партнеров, такое сотрудничество подкрепило нашу уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении.

Уверен, что сотрудничество будет взаимовыгодным», – заявил на пресс-конференции глава СБР Виктор Майгуров.

«Сумма контракта – коммерческая тайна, в медиа мы не распространяем сумму контракта.

Наш контракт состоит из двух составляющих – фиксированная и бонусная, которая будет известна в конце сезона», – отметил глава букмекерской компании «Пари» Руслан Медведь.