Дмитрий Губерниев: «Мы должны быть готовы к тому, что спортсмены из России будут массово менять спортивное гражданство»

Дмитрий Губерниев поддержал первую ракетку России Дарью Касаткину.

Касаткина дала интервью, в котором высказалась о возможной смене спортивного гражданства: «У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте».

«Мы должны быть готовы к тому, что спортсмены из России будут массово менять спортивное гражданство! Хотим мы этого или нет…

И ближе к Олимпиадам процесс может стать очень активным», – написал комментатор в телеграм-канале.

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