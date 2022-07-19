Дмитрий Губерниев: «Мы должны быть готовы к тому, что спортсмены из России будут массово менять спортивное гражданство»

Дмитрий Губерниев поддержал первую ракетку России Дарью Касаткину.
Касаткина дала интервью, в котором высказалась о возможной смене спортивного гражданства: «У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте».
«Мы должны быть готовы к тому, что спортсмены из России будут массово менять спортивное гражданство! Хотим мы этого или нет…
И ближе к Олимпиадам процесс может стать очень активным», – написал комментатор в телеграм-канале.
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