Финский депутат о Федотове: «Западные державы и НХЛ могут предоставить политическое убежище»

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Финский депутат Тимо Хейнонен отреагировал на заявление вратаря Ивана Федотова.

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск. 

Ранее жена Федотова передала послание мужа.

«Этим спортсменам было бы лучше присоединиться к «армиям» других стран.

Западные державы и НХЛ могут предоставить им политическое убежище», – написал член Государственного совета Финляндии по спорту.

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