Финский депутат Тимо Хейнонен отреагировал на заявление вратаря .

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

Ранее жена Федотова передала послание мужа.

«Этим спортсменам было бы лучше присоединиться к «армиям» других стран.

Западные державы и могут предоставить им политическое убежище», – написал член Государственного совета Финляндии по спорту.