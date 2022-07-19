⚡Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил карьеру

Японский фигурист объявил о завершении карьеры.

Свое решение он огласил на специальной пресс-конференции.

Ханю – двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, он побеждал в и Пхенчхане-2018; на Играх-2022 в Пекине занял 4-е место.

Японец дважды побеждал на чемпионатах мира, всего на его счету 7 медалей ЧМ (2-3-2). Он чемпион четырех континентов-2020 и победитель командного ЧМ-2017, четыре раза выигрывал финал Гран-при и шесть раз становился чемпионом Японии.

За карьеру установил наибольшее количество мировых рекордов в мужском катании (19) с момента введения судейской системы ISU в 2004 году.

Ханю – первый в истории фигурист, исполнивший на соревнованиях четверной риттбергер. В Пекине-2022 он пошел на четверной аксель, но упал с недокрученного прыжка, однако элемент впервые в истории был занесен в официальные протоколы ISU.