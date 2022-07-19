Вендел продлит контракт с «Зенитом» до 2027 года с повышением зарплаты. Его отпустят только за 25+ млн евро

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник Вендел продлит контракт с «Зенитом».

Как сообщает O Dia, бразилец принял предложение российского клуба о новом контракте с повышением зарплаты. Срок нынешнего соглашения Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.

В связи с этим, как сообщается, Вендел не перейдет во «Фламенго».

«РБ Спорт» уточняет, что срок нового контракта хавбека с «Зенитом» будет рассчитан до 2027 года.

«Уход Вендела возможен лишь в одном случае – если зарубежный клуб предложит за игрока больше 25 миллионов евро. Этим летом руководство «Зенита» не планирует расставаться с игроком», – заявил «РБ Спорт» источник, близкий к ситуации.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал для «Спорт-Экспресса» информацию о скором продлении контракта с бразильцем так: «В процессе».

Статистику 24-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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