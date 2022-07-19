«Ювентус» сообщил, что «Бавария» выплатит за де Лигта 67 млн евро за 4 финансовых года. Бонусы – 10 млн евро

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«Ювентус» поделился подробностями трансфера Маттейса де Лигта. 

В своем пресс-релизе туринский клуб сообщил, что получит от «Баварии» 67 миллионов евро за продажу игрока. Эту сумму мюнхенский клуб выплатит за 4 финансовых года. В соглашении между клубами также предусмотрены бонусы в размере 10 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 70+10 миллионов евро. 

«Ювентус» оценил положительный экономический эффект от сделки в 30,7 млн евро за вычетом 1,7 млн евро – солидарных выплат, предусмотренных регламентом ФИФА. 

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