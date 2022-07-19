Юдзуру Ханю: «Больше не могу соревноваться с другими фигуристами, но продолжу работать над четверным акселем»

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю объяснил, почему принял решение завершить карьеру.

«Я принял решение перейти в профессионалы. И как профессионал я больше не смогу соревноваться с другими фигуристами. Но с этого момента я буду кататься, продолжая бороться со своими слабостями и прошлой версией себя.

Я продолжу делать все, что в моих силах, продолжу работать над прыжком в четыре с половиной оборота в уверенности, что добьюсь успеха на глазах у всех. Я был бы признателен, если бы вы поддержали меня в этой борьбе», – сказал Ханю на пресс-конференции.

⚡Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил карьеру

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