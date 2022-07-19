заплатила больше всех за трансферы этим летом в Европе.

В межсезонье мюнхенский клуб потратил в общей сложности 120,5 млн евро.

По версии Bild топ-10 клубов по тратам пока выглядит так:

1. «Бавария» – 120,5 млн евро (Маттейс де Лигт – 70, Садьо Мане – 32, Райан Гравенберх – 18,5)

2. – 108,75 (Эрлинг Холанд – 60, Кэлвин Филлипс – 48,75)

3. – 103 (Роберт Левандовски – 45, Рафинья Диас – 58)

4. – 97,06 (Габриэл Жезус – 52,2, Фабиу Виейра – 35, Мэтт Тернер – 6,36, Маркиньос Оливейра – 3,5)

5. – 94,2 (Рахим Стерлинг – 56,2, Калиду Кулибали – 38)

6. – 86 (Себастьян Аллер – 31, Карим Адейеми – 30, Нико Шлоттербек – 20, Салих Озджан – 5)

7. – 85,8 (Дарвин Нуньес – 75, Фабиу Карвалью – 5,9, Кэлвин Рэмзи – 4,9)

8. – 80 (Орельен Тчуамени – 80)

9. – 79,5 (Витинья – 41,5, Нуну Мендеш – 38)

10. – 72,37 (Лисандро Мартинес – 57,37, Тирелл Маласиа – 15)