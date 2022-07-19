Слуцкий заплатил штраф за болельщика, которому сломали палец на игре «Рубина». Его задержали переодетые в стюардов полицейские

заплатил штраф за болельщика «Рубина».

Во время матча между «Рубином» и «Родиной» в Казани (2:0) произошел инцидент с участием зрителя Тимура Хайрутдинова и стюардов, которые сломали болельщику палец.

Позже стало известно, что фанату на полгода запретили посещать стадион и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Этот штраф выплатил главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.

Тимур поддерживает на протяжении 20 лет и приобрел абонемент на игры команды в этом сезоне.

На матч болельщик приехал на личном автомобиле из Зеленодольска. Придя на стадион, Хайрутдинов не смог попасть на свой сектор из-за ремонта на стадионе. Сотрудники арены открыли ворота и впустили всех болельщиков на один из секторов, не проверяя места в билетах и абонементах.

Сообщается, что между Тимуром и стюардами начался конфликт, когда Хайрутдинов захотел перейти на сектор и занять свое место.

Как пишет , стюардами на стадионе оказались переодетые в штатское сотрудники казанской полиции, обвинившие Тимура в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

После инцидента Хайрутдинов был приглашен на базу «Рубина», где его поддержали игроки и тренерский штаб.

Сломанный палец и бан на полгода – болельщик «Рубина» пришел на стадион и пострадал дважды. Как так?