«МЮ» без Роналду выиграл все 3 товарищеских матча с общим счетом 11:2. Марсьяль забил в каждой игре

успешно начал предсезонное турне под руководством Эрика тен Хага.

В трех товарищеских матчах под руководством нового тренера «Манчестер Юнайтед» одержал три победы с общим счетом 11:2. Соперниками «МЮ» были (4:0) и «Мельбурн Виктори» (4:1), а сегодня команда выиграла у «Кристал Пэлас» (3:1).

Отметим, что во всех трех товарищеских матчах голами отметился нападающий . В сегодняшней игре он еще и отдал голевой пас на , который, помимо игры с «Кристал Пэлас», забивал и «Ливерпулю». Также в двух из трех матчей отличился .

Нападающий Криштиану Роналду до сих пор не прибыл в расположение «Ман Юнайтед» после отпуска. Сообщалось, что он хочет сменить клуб.