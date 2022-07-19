Бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза 10 сентября возглавит UFC 279

Бой в полусреднем весе между и станет главным событием UFC 279, который пройдет 10 сентября в Лас-Вегасе.

Контракты на поединок еще не подписаны, однако оба бойца дали устное согласие на бой, о чем сообщил главный коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл.

В последнем бою (летом 2021-го) Диаз единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу, а Чимаев (в апреле 2022-го) аналогичным способом победил Гилберта Бернса.

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