Елена Вайцеховская: «Не думаю, что рекорд Медведевой по количеству побед и прыжков без падений когда-либо будет перекрыт»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о карьере двукратной чемпионки мира .

«На днях зацепила фраза экс-российского тренера, который сказал, что Женя Медведева положила начало современной эпохе господства России в женском фигурном катании.

Долго думала об этом и в итоге мысленно согласилась — при том, что Женя, как фигуристка (за исключением ее проката произвольной программы на ОИ, когда, как мне кажется, она сама уже поняла, что не станет первой) никогда мне особо не импонировала.

Объясню: — это бизнес-проект ее собственной мамы под названием «Сочи-14». Планируемого успеха в полной мере не случилось, проект был завершен, но он в любом случае был бы завершен. Попытки Юли продолжать карьеру шли скорее от большого эмоционального желания что-то доказать прежнему тренеру — на фоне тотальной нелюбви к ФК.

— это карьера-везение. Повезло со временем рождения, с данными, с характером, в том числе — с определенной внутренней ленью, благодаря чему не было травм от перетренированности. А главное — и олимпийское золото, и в большей степени — победа на ЧМ-2019 случились не столько благодаря собственной мотивации Алины, сколько мотивации тренера. А когда чего-то очень хочет, мы все знаем, на что она способна.

Опять же, Алина по жизни ведомая. Поэтому, как мне кажется, безропотное подчинение желаниям тренера на том этапе не стали для нее слишком тяжелым испытанием и не закончились нервным срывом.

Саша Трусова, , и — это технологии. Четко продуманная селекция, методики, постановка и построение программ, работа с судьями — то есть до нюансов отработанный комплекс мероприятий по программе «Сделай чемпиона». С очень высокой вероятностью того, что в ключевой момент кто-то один откатается без ошибок. Как, собственно, и получилось.

А вот Медведева стоит в этом ряду особняком. Не бог весть какие физические данные (не мои слова, слова ее мамы). Не бог весть какой талант. Не бог весть какая выучка в детстве. При этом — сумасшедшая работоспособность, сумасшедшая стабильность, сумасшедший характер и сумасшедшая воля к победе. Не думаю, что рекорд Медведевой по количеству побед и прыжков без падений когда-либо будет перекрыт. То есть, именно она показала, что все это возможно. И стала ориентиром для всего женского ФК в целом.

Если точно так же препарировать , можно найти много чего, что отличает его от всех остальных. Плюс — феноменальный природный талант в части очень многих качеств.

На первый взгляд – как вообще можно сравнивать его и Медведеву? Но на самом деле можно. Потому что в мужском ФК Юдзуру много лет был для всех остальных именно таким ориентиром. Недосягаемым. И его поражения с дурацкими ошибками (преимущественно) только подчеркивали это.

ИМХО, как говорится», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.