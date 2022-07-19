32 тысячи Fan ID выдано с 4 июля, еще 37 тысяч заявок нужно подтвердить в МФЦ. Об этом сообщило Минцифры

Стало известно, сколько карт болельщика (Fan ID) оформлено на данный момент.

С 4 июля, когда был запущен сервис по выдаче карт болельщика, их получили 32 тысячи человек. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Еще 37 тысячи болельщиков подали заявления через Госуслуги и прошли предварительную проверку анкеты и фотографии. Теперь они должны посетить МФЦ для подтверждения личности.

Бойкот Fan ID начался: «Локо» закрыл трибуну баннером «До скорой встречи», фан-сектор ЦСКА абсолютно пуст