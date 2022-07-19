Экс-игрок «Анжи» Махач Гаджиев задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Он был в федеральном розыске

Экс-игрока «Анжи» и «Амкара» Махача Гаджиева задержали в Москве.
Гаджиева задержали по подозрению в мошенничестве. По данным «Известий», он находился в розыске с конца 2021 года.
Махача задержала полиция 18 июля на Тверской улице для проверки документов. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в Дагестан.
В 2017 году Гаджиев был приговорен к двум годам условно по делу о мошенничестве. В разные годы он выступал за «Крылья Советов», «Анжи», «Рубин», а также был в системе «Спартака».