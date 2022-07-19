«Роналду – топ-профессионал, он будет в форме. Это последнее, что меня волнует». Тен Хаг о пропуске форвардом предсезонки

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не беспокоится насчет Криштиану Роналду.

– Криштиану не работает с вами в ходе предсезонной подготовки. Собираетесь ли вы в начале сезона играть без него, пока он наверстывает упущенное?

– Думаю, да, но он тренируется. Мне кажется, все мы в курсе, что Роналду – топ-профессионал, он будет в форме. Это последнее, что меня волнует.

– Похоже, он пропустит турне. А вернется ли он в Манчестер на следующей неделе, когда прилетит назад вся команда?

– Я не могу ответить. Пока не могу, – сказал тен Хаг.

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