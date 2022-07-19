«Роналду – топ-профессионал, он будет в форме. Это последнее, что меня волнует». Тен Хаг о пропуске форвардом предсезонки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не беспокоится насчет Криштиану Роналду.
– Криштиану не работает с вами в ходе предсезонной подготовки. Собираетесь ли вы в начале сезона играть без него, пока он наверстывает упущенное?
– Думаю, да, но он тренируется. Мне кажется, все мы в курсе, что Роналду – топ-профессионал, он будет в форме. Это последнее, что меня волнует.
– Похоже, он пропустит турне. А вернется ли он в Манчестер на следующей неделе, когда прилетит назад вся команда?
– Я не могу ответить. Пока не могу, – сказал тен Хаг.