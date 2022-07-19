Депутат Терюшков: «Считаю предательством выступление спортсмена за недружественные страны. За Беларусь, Абхазию, Южную Осетию, ДНР, ЛНР – можно свободно и без компенсации»

Депутат Роман Терюшков разъяснил свою позицию насчет смены спортивного гражданства.

Он ранее заявил: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене».

«Интересная дискуссия развернулась в последние три дня в отношении моих слов о спортивном гражданстве.

Здесь следует разъяснить ряд нюансов, которые критиками были истолкованы – как им вздумалось и увиделось.

Идет специальная военная операция, и наши солдаты выполняют священный долг по защите мира от фашизма, который расцвел на территории Украины, долг по защите территориальной целостности нашей страны, ее суверенитета.

Спортсмен в первую очередь защищает и представляет интересы Родины, выступает за флаг, гимн, герб страны. Это дух спорта. То есть спортсмен такой же защитник страны.

Теперь по порядку предложений:

1. Если спортсмен принял решение выступать за страны из списка недружественных (те страны, которые сейчас помогают режиму на Украине), то смену спортивного гражданства России на гражданство этих стран считаю предательством и изменой. Наказание должно быть соразмерно совершенному деянию и может отличаться от установленного сейчас.

2. Если спортсмен решил сменить спортивное гражданство России на гражданство стран, не входящих в перечень недружественных, то необходимо установить правила перехода. Это возможно сделать после того, как спортивная федерация той страны, куда переходит спортсмен, компенсирует затраты на его подготовку, понесенные нашим государством. Порядок расчета должен быть установлен Правительством, все нормативы затрат рассчитаны по видам спорта и по этапам спортивной подготовки.

3. Если спортсмен решил сменить спортивное гражданство России на гражданство дружеских стран, таких как, например, Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР, он это может сделать свободно, при этом компенсация не выплачивается», – написал член комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ в телеграм-канале.

Депутат Терюшков о смене спортивного гражданства как госизмене: «Я не перегнул. В условиях СВО так должно быть. Спортсмен должен выступать за страну, а не за имя»