В Китае планируют турне с участием Щербаковой, Трусовой и Валиевой: «Китайские фанаты называют их «Саньва»

Компания Beijing Global Dynamic Media планирует организовать турне по Китаю с участием российских фигуристок Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

Об этом рассказал генеральный директор компании Линь Цзюнь. По его словам, популярность фигуристок в Китае высока.

«Мы активно планируем турне российских спортсменов, таких, как , и , в Китае, что на самом деле будет очень выгодно для них в будущем.

Многие китайские фанаты по-дружески называют их «Саньва», то есть «три «ва», слово создано по окончанию фамилий фигуристок.

Так что мы надеемся, что «Саньва» – Щербакова, Трусова и Валиева – смогут вскоре приехать в Китай для участия в ледовом шоу, чтобы исполнить желание многочисленных поклонников и дать им возможность вживую увидеть выступления российских фигуристок, ведь они катаются невероятно красиво и впечатляюще», – сказал Линь Цзюнь.