Хави не будет на игре «Барсы» с «Интер Майами». Ему до сих пор не одобрили визу в США из-за поездок в Иран

Хави по-прежнему не может присоединиться к «Барселоне» в турне по США.

Как пишет As, главный тренер каталонского клуба уже точно пропустит товарищеский матч против , который состоится 20 июля в 03:00 по московскому времени.

Хави все сегодняшнее утро ждал, что ему одобрят визу в США. Если бы это произошло, то он успел бы прилететь в Майами к игре с местным «Интером». Однако одобрения от властей США Хави так и не дождался, а самолетов, которые позволили бы ему успеть к игре, уже нет.

Максимальный срок ожидания визы, запрос на которую подал Хави, составляет 72 часа. Поэтому Хави надеется, что получит разрешение на въезд во вторник, чтобы в среду утром присоединиться к «Барселоне». Это позволит ему поехать с клубом в Лас-Вегас, куда команда отправится в четверг. Там «Барса» сыграет с «Реалом».

Пока Хави нет в расположении «Барселоны», руководить командой будет Оскар Эрнандес, брат Хави.

В клубе считают, что кто-то должен будет понести ответственность за сложившуюся ситуацию. В «Барсе» считают неприемлемым тот факт, что у столь крупного клуба не подготовлены бумаги к началу турне. Кроме того, как сообщают источники, в клубе удивились, что организаторы тура почти не оказывали «Барсе» помощь.

Сообщалось, что Хави отказали во въезде в США, так как он посещал Иран. Испанец трижды побывал в этой стране в бытность игроком катарского «Аль-Садда».