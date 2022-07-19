Депутат Журова: «Не понимаю причины предоставления политического убежища для российских хоккеистов. Чем их обижают-то?»

Светлана Журова считает провокацией слова финского депутата касательно Ивана Федотова.

Ранее член парламента и Государственного совета Финляндии по спорту Тимо Хейнонен заявил, что западные страны и НХЛ могут предоставить российским игрокам политическое убежище.

Напомним, Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Разве об этом убежище кто-то просил? Такие молодцы они, конечно! Политическое убежище дают, когда, по мнению пострадавшего человека, государство по отношению к нему как-то не право.

Я не понимаю причины предоставления политического убежища для российских хоккеистов. Чем их обижают-то? Это некая провокация просто. Я допускаю, что сейчас это будет встречаться неоднократно от Запада для спортсменов или еще кого-то. Будут провоцировать, чтобы наши спортсмены уезжали.

– Стоит ли России в ответ тоже кому-нибудь предложить убежище?

– Мы убежище не предлагали, но предоставляли возможность тренироваться у нас, выступать за нашу страну. И я не слышала ни одного спортсмена, который после негативно высказался бы о России. Вик Уайлд вот, например. Были случаи же, когда спортсмены, наоборот, были рады выступать за нас. Это абсолютно обоюдная история была, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.