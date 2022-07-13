Малкин остался в «Питтсбурге», «МЮ» вынес «Ливерпуль» в Бангкоке, необычный формат Кубка РПЛ, «Спартаку» нужен Налдо, у Рыбакиной больше нет гражданства России и другие новости утра

1. Евгений Малкин все-таки остался в «Питтсбурге»! Мелодрама, чуть было не завершившаяся выходом на рынок свободных агентов, завершилась подписанием контракта на 4 года со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов. Во всех сезонах будет действовать полный запрет на обмен.

2. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» (4:0) в товарищеском матче в Бангкоке. Яркое начало тренерской карьеры Эрика тен Хага в «МЮ». «Интер» разобрался с «Лугано» (4:1).

3. Известен планируемый формат матчей Кубка РПЛ: три тайма по 30 минут, начисление 1-2 очков после серии пенальти при ничьей на групповом этапе и вывод в прямой эфир объяснений судей в спорных моментах.

4. Трансферы. «Краснодар» продал Вильену в «Эспаньол». «Спартак» близок к подписанию экс-защитника «Краснодара» Налдо. «Динамо» купит защитника «Гуарани» и сборной Парагвая U23 Фернандеса. «Зенит» предлагает Венделу контракт до 2027-го с повышением зарплаты, чтобы он не ушел во «Фламенго». Сипрьен, вероятно, не перейдет в ЦСКА, семья француза против переезда в Россию. Зато ЦСКА получит за Бийола 4+0,5 млн евро от «Удинезе» и 10% от суммы следующей продажи. Дзюба прибыл в «Рубин», будет тренироваться для поддержания формы, вероятно.

«МЮ» и «Барселона» согласовали трансфер де Йонга за 85 млн евро, хавбек все еще не хочет переходить. Мендеш предложил «ПСЖ» подписать Роналду, парижский клуб пока не заинтересован. Трансфер Рафиньи в «Барсу» согласован, «Арсенал» давал 75 млн евро, но игрок хотел именно в каталонский клуб. «Бавария» хотела купить Феликса, «Атлетико» дал понять, что 80 млн евро не хватит, и отказался от Павара. «Челси» подпишет вратаря Слонину, лондонцы выиграли борьбу у «Реала». И еще «Челси» согласовал с Кулибали контракт на 10 млн евро в год. Экс-капитан «Милана» и воспитанник «Ромы» Романьоли перешел в «Лацио». Руни возглавил клуб МЛС «Ди Си Юнайтед», в котором отыграл 2 года.

5. Чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина подтвердила, что она гражданка Казахстана, а гражданства России у нее больше нет. Она показала на пресс-конференции казахстанские документы.

6. Новости хоккея. Брагин стал в СКА консультантом по молодежи и не вошел в тренерский штаб на сезон, в штаб Ротенберга попали Зубов и Корешков, Юрзинов – советник. ЦСКА и Нестеров подписали контракт до 2026 года, оклад Никиты – 80 млн рублей за сезон. Присяга вратаря Федотова пройдет в закрытом режиме 13 августа. Малкин действительно будет свободным агентом.

7. Написали, что Леонида Федуна на посту руководителя «Спартака» может сменить вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын. Клуб опроверг эти сведения. А сам Федун назвал «глупыми слухами».

8. ISU пока не настроен допускать российских фигуристов до международных соревнований. Только одна российская судья сдала нормативы для повышения квалификации на семинаре Международного союза конькобежцев.

9. Судья Москалев за работу на матче Суперкубка России «Зенит» – «Спартак» получил 300 150 рублей, его помощники – по 143 550, Карасев на ВАР – 150 075.

10. Суд рассмотрит расистские и гомофобные фразы Нельсона Пике в адрес Льюиса Хэмилтона. Правозащитники требуют штраф в 1,86 млн долларов.

11. «Ливерпуль» представил выездную форму: многоцветный паттерн на белом фоне вдохновлен городской музыкой. «Интер» показал новую домашнюю форму, Лукаку стал фронтменом на фото с презентации.

12. Карацев, Тим, Давидович-Фокина вышли во 2-й круг турнира в Баштаде, Вавринка, Музетти, Фоньини, Руне выбыли, Басилашвили снялся.

13. Женский «Реал» отказался от приглашения замбийской футболистки Банды из-за сомнений, что она женщина.

14. Нильсен победил на 10-м этапе «Тур де Франс», Шульц – 2-й, Санчес – 3-й, Власов – 32-й. Этап был приостановлен из-за группы экоактивистов – они заблокировали дорогу, приклеив руки к асфальту.

Цитаты дня:

Карпов о санкциях: «Европа лишь ускорила процесс экономического упадка. Но риторика одна: Россия – зло, Путин виноват, а пока надо потерпеть»

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Роджер Федерер: «Я люблю побеждать, но если ты больше не конкурентоспособен, то лучше закончить. Теннис – часть меня, но не вся моя жизнь»

Леброн Джеймс: «На месте Бриттни Грайнер задумался бы: «Хочу ли я возвращаться в такую Америку?»