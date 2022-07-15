«Тутберидзе надо быть более открытой, закрытость порождает домыслы. Журналисты имеют право на гиперболы». Губерниев о критике в адрес Лиза

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Этери Тутберидзе Дейв Лиз Фигурное катание

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил высказывания тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дейва Лиза.

«Нашим тренерам и руководителям федерации зачастую не хватает открытости. Мы скучаем по комментариям Этери Геориевны.

Она многие вещи не объясняет, не работает в тесной связке с журналистами и общественным мнением. Люди интерпретируют ее слова как хотят по этой причине.

Ей надо быть более открытой, а закрытость порождает домыслы. Журналисты имеют право на гиперболы, а гиперболы бывают как черные, так и белые», – сказал Губерниев.

Тутберидзе – американскому журналисту Лизу: «Дейв, ты полное дерьмо. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился»

Что же так рассердило Тутберидзе, которая набросилась на американского журналиста? Разбираем его инсайд про дочь Этери

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