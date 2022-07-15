«Барса» продлила Дембеле, новый Кубок России вместо Кубка РПЛ, «Спартак» поборется за чемпионство, Роналду не хочет в Саудовскую Аравию, а де Йонг – в «МЮ» и другие новости

1. Конец великой саги: «Барселона» продлила контракт с Дембеле до 2024 года. Зарплату французу урезали на 40%, но потери он сможет компенсировать бонусами. Усман утверждает, что всегда хотел остаться и уходить не планировал.

2. Кубок РПЛ отменяется, но клубы решили реформировать Кубок России – теперь в нем будет double elimination! Суперфинал Кубка России состоится 11 июня 2023 года в «Лужниках».

3. «Спартак» ставит целью выиграть не только обновленный Кубок, но и чемпионат России. Каррера верит, что команде это по силам, Радимов – не очень. Решать поставленные задачи будет Абаскаль – испанец остается, несмотря на уход Каттани.

4. Роналду откажется от предложения из Саудовской Аравии на 275 млн евро. В «Челси» его не будет – Тухель против. Зато сохраняют интерес к Кришу «Бавария» и «Атлетико».

5. «Барселона» надеется продать де Йонга в «Манчестер Юнайтед» до конца недели, однако сам хавбек наотрез отказывается. Друг с другом клубы согласовали трансфер за 75+10 млн евро.

6. Кому-то все же удается подписывать футболистов. ЦСКА продал Бийола «Удинезе», а Сигурдссон вернулся в «Норчепинг». «Рубин» арендовал Саплинова у «Ростова» и отпустил Ломовицкого в «Химки», которые также усилились еще двумя бывшими спартаковцами.

«Бавария» считает «Барселону» финансово ненадежной и предпочла бы продать Левандовского в «ПСЖ» или «Челси». Переговоры возобновятся, если каталонцы увеличат предложение до 50 млн евро с бонусами.

7. Госдума осенью рассмотрит вопрос о возвращении пива на стадионы. Депутаты продолжают генерировать аргументы против.

8. РФС ужесточил наказания за оскорбление судей – за мат игрока дисквалифицируют от 2 до 4 матчей, за плевок – на 6.

9. Кокорин пропустит первый сбор «Фиорентины» и будет работать индивидуально во Флоренции.

10. Шакира предлагала Пике 2,5 млн евро, чтобы их дети переехали к ней в Майами. Игрок «Барсы» отказался.

11. Этап Гран-при России по фигурному катанию не состоится впервые с 1996 года.

12. Британский велогонщик Томас Пидкок выиграл королевский горный этап «Тур де Франс».

Цитаты дня

Губерниев об отстранении россиян: «Наш спорт будет деградировать. В хоккее будем начинать с какого-нибудь ЧМ группы D, если все наладится»

Тутберидзе – американскому журналисту Лизу: «Дейв, ты полное дерьмо. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился»

Василий Уткин: «Оформлять Fan ID пока не хочу, во многом солидарен с фанатами. На кой черт он детям, идущим на футбол с родителями?»

Гендиректор «Зенита» на вопрос об отъезде Алберто: «#####, вы будете читать тексты, или нет? Он обменян на двух игроков»

Сергачев о Федотове: «Мне жалко его карьеру – серебро Олимпиады, вытащил ЦСКА. Надеюсь, он все перетерпит, я его поддерживаю»