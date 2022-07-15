«Ахмат» подтвердил трансфер Агаларова из «Уфы». Контракт – на 3 года

официально стал игроком .

Клуб из Грозного подтвердил трансфер 21-летнего игрока. Контракт с форвардом рассчитан на 3 года.

Бывший футболист «Уфы» будет играть под 77-м номером.

Появлялась информация, что Агаларова купили за 1,5 млн евро и 50% от суммы перепродажи. Гендиректор «Ахмата» заявил, что сумма трансфера меньше 1,5 млн евро.

Со статистикой выступлений лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ можно ознакомиться здесь.

Трансферная вселенная Агаларова: мог перейти в половину клубов РПЛ, возможно, интересовался даже «Ньюкасл»