«Ахмат» подтвердил трансфер Агаларова из «Уфы». Контракт – на 3 года

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Гамид Агаларов официально стал игроком «Ахмата».

Клуб из Грозного подтвердил трансфер 21-летнего игрока. Контракт с форвардом рассчитан на 3 года.

Бывший футболист «Уфы» будет играть под 77-м номером.

Появлялась информация, что Агаларова купили за 1,5 млн евро и 50% от суммы перепродажи. Гендиректор «Ахмата» заявил, что сумма трансфера меньше 1,5 млн евро. 

Со статистикой выступлений лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ можно ознакомиться здесь.

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