«Ахмат» подтвердил трансфер Агаларова из «Уфы». Контракт – на 3 года

Гамид Агаларов официально стал игроком «Ахмата».
Клуб из Грозного подтвердил трансфер 21-летнего игрока. Контракт с форвардом рассчитан на 3 года.
Бывший футболист «Уфы» будет играть под 77-м номером.
Появлялась информация, что Агаларова купили за 1,5 млн евро и 50% от суммы перепродажи. Гендиректор «Ахмата» заявил, что сумма трансфера меньше 1,5 млн евро.
Со статистикой выступлений лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ можно ознакомиться здесь.
Трансферная вселенная Агаларова: мог перейти в половину клубов РПЛ, возможно, интересовался даже «Ньюкасл»