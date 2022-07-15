Себастьян Коу: «Было бы невообразимо проводить ЧМ с участием атлетов из России, когда украинцам пришлось бы преодолеть огромные трудности, чтобы попасть сюда»

Теги чемпионат мира по легкой атлетике сборная России сборная России жен World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Политика Легкая атлетика

Глава World Athletics Себастьян Коу рассказал о том, почему федерация отстранила российских спортсменов от чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине (США).

Турнир стартует сегодня.

«У нас устоявшаяся позиция по этому вопросу. Наша федерация была одной из первых, кто выработал позицию по этому вопросу еще в феврале. Наша позиция была довольно четкой и заключалась в сохранении целостности соревнований.

Это было бы невообразимо проводить чемпионат мира с участием атлетов из Белоруссии и России, когда спортсменам из Украины пришлось бы преодолеть огромные трудности, чтобы попасть сюда», – рассказал Коу.

«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные