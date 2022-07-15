Себастьян Коу: «Было бы невообразимо проводить ЧМ с участием атлетов из России, когда украинцам пришлось бы преодолеть огромные трудности, чтобы попасть сюда»

Глава World Athletics Себастьян Коу рассказал о том, почему федерация отстранила российских спортсменов от чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине (США).

Турнир стартует сегодня.

«У нас устоявшаяся позиция по этому вопросу. Наша федерация была одной из первых, кто выработал позицию по этому вопросу еще в феврале. Наша позиция была довольно четкой и заключалась в сохранении целостности соревнований.

Это было бы невообразимо проводить чемпионат мира с участием атлетов из Белоруссии и России, когда спортсменам из Украины пришлось бы преодолеть огромные трудности, чтобы попасть сюда», – рассказал Коу.

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