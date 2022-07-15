Умер Георгий Ярцев. Экс-тренеру «Спартака» и сборной России было 74 года

Георгий Ярцев умер в возрасте 74 лет.
На данный момент причины смерти неизвестны. Тренер умер у себя дома.
Ярцев тренировал «Спартак», с которым стал чемпионом России в 1996 году. Также он был тренером сборной России с 2003 по 2005 год.
Также тренер возглавлял «Динамо», «Торпедо», «Ротор» и молдавский «Милсами».
Во время карьеры игрока Ярцев выступал за «Спартак» из Костромы, «Искру», ЦСКА, «Гомсельмаш», московский «Спартак», «Локомотив» и «Москвич». В составе красно-белых он стал чемпионом СССР в 1979 году.