Умер Георгий Ярцев. Экс-тренеру «Спартака» и сборной России было 74 года

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Георгий Ярцев умер в возрасте 74 лет.

На данный момент причины смерти неизвестны. Тренер умер у себя дома.

Ярцев тренировал «Спартак», с которым стал чемпионом России в 1996 году. Также он был тренером сборной России с 2003 по 2005 год.

Также тренер возглавлял «Динамо», «Торпедо», «Ротор» и молдавский «Милсами».

Во время карьеры игрока Ярцев выступал за «Спартак» из Костромы, «Искру», ЦСКА, «Гомсельмаш», московский «Спартак», «Локомотив» и «Москвич». В составе красно-белых он стал чемпионом СССР в 1979 году.

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