«Благодаря армии есть социальная обеспеченность, пенсионные права и работа». Французские биатлонисты Бескон, Дестье и Клод поучаствовали в военном параде в Париже

Французские биатлонисты Анаис Бескон, Симон Дестье и Фабьен Клод поучаствовали в военном параде в Париже.

Мероприятие прошло 14 июля на Елисейских полях по случаю Национального праздника Франции (неофициальное название – День взятия Бастилии). Приглашение на парад также получили лыжник Уго Лапалю, паралимпийцы Бенжамен Давье, Антони Шалансон и ряд других спортсменов, ставших олимпийскими призерами Токио-2020 и Пекина-2022.

В ходе парада военные маршировали по центральной улице города, также демонстрировались военная техника и силы авиации.

«В армии прививается дух братства и сплоченности нашей группы. Кроме того, за все время сборов, через которые мы прошли, я обнаружила, сколько у нас общих ценностей [с армией].

Недавно мы ездили на сборы в пожарное подразделение Парижа (которое входит в состав французской армии – Sports.ru) и почувствовали, что находим сами себя в преодолении, альтруизме, стойкости. С этими принципами я росла, и они являются частью меня.

Я попала в армию, когда еще не была спортсменом высокого уровня, и меня не бросали в периоды травм и сложных сезонов. Благодаря армии у меня есть социальная обеспеченность, пенсионные права и работа.

Нам предназначено представлять армию и Францию на самом высоком спортивном уровне. Это нечто важное», – рассказала Анаис Бескон.

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