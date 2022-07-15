«Сорин дважды сделал мне замечание, а на третье я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду». Устюгов объяснил уход от тренера

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов объяснил причины ухода из группы тренера Егора Сорина.

– Мы, наверное, изначально не договорились, как будет проходить наше сотрудничество. В моем видении главным был Маркус (Крамер, ранее покинувший сборную России – Sports.ru), а Егор должен был контролировать. У него же была другая позиция.

В итоге где-то стали расходиться. Например, на первом сборе у них была тренировка в 9. Мне в это время было неудобно. Тем более я только вкатывался, у меня по плану было 2,5 часа, а они уже работали по 3 часа.

На фоне таких моментов пошло недопонимание, он дважды сделал мне замечание, а на третье я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду. Вижу, как тебя это напрягает». Он сказал: «Хорошо». И теперь я с регионом.

– Как это выглядит?

– Да точно так же. Я у Егора был в группе, но тренировался по своему плану. Так и теперь. Плюсы сборной – там всегда можно взять биохимию, хорошее медобеспечение. Но готовиться одному – это вызов для меня, – сказал Устюгов.

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов ушел из группы Сорина на индивидуальную подготовку. Они начали совместную работу в мае