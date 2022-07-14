Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Икеда, Яманиси и Кайхуа поспорят за медали в мужской спортивной ходьбе на 20 км, Хон, Перес и Гонсалес – в женской

В ночь с 15 на 16 июля будут разыграны первые комплекты наград на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине.

Спортсмены сразятся за медали в мужской и женской спортивной ходьбе на 20 км.

Россияне отстранены от ЧМ из-за ситуации на Украине.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

Спортивная ходьба

15 июля

Женщины, 20 км

23:10

Фавориты: Лю Хон (Китай), Циян Шэньцзи (Китай), Джемайма Монтаг (Австралия), Алегна Гонсалес (Мексика), Гленда Морежон (Эквадор), Мария Перес (Испания)

16 июля

Мужчины, 20 км

1:10

Фавориты: Коки Икеда (Япония), Ван Кайхуа (Китай), Тосикадзу Яманиси (Япония), Кайо Бонфим (Бразилия), Альваро Мартин (Испания), Эйки Такахаси (Япония), Кристофер Линке (Германия)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине