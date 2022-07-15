Умер 29-летний экс-футболист «Спартака» Козлов. У него оторвался тромб после тренировки

Умер экс-футболист Александр Козлов, ему было 29 лет.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у игрока оторвался тромб.

Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

По сведениям телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», футболисту неожиданно стало плохо во время массажа после тренировки «Зоркого», с которым он готовился к сезону.

Козлов также играл за , , , «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский и крымский «Алустон-ЮБК».