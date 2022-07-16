«Барселона» и «Бавария» согласовали трансфер Левандовского за 45+5 млн евро

переходит из «Баварии» в «Барселону».

Клубы согласовали трансфер 33-летнего поляка за 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов, сообщает .

Левандовски подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

Роберт уже не будет участвовать в завтрашней презентации «Баварии». В воскресенье он отправится в Барселону, а затем вылетит с новым клубом в турне по США.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, в пятницу «Барса» сделала три предложения о трансфере Левандовского: первое – 40+10 млн евро, второе – 45 млн, третье – 45+5 млн.

За 8 сезонов в «Баварии» Левандовски забил 344 гола и отдал 72 результативных паса в 375 играх. Его статистика доступна здесь.