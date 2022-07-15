Матчи 1-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярцеве и Козлове

Теги Спартак Александр Козлов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Олимп-ФНЛ Георгий Ярцев Олимп-II дивизион ФНЛ Футбол

Матчи первого тура чемпионата России начнутся с минуты молчания.

Она будет посвящена смертям экс-тренера «Спартака» и сборной России Георгия Ярцева и бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова.

Кроме того, с минуты молчания в память о Ярцеве и Козлове начнутся ближайшие игры Первой и Второй лиг.

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