Матчи 1-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Ярцеве и Козлове

Матчи первого тура чемпионата России начнутся с минуты молчания.
Она будет посвящена смертям экс-тренера «Спартака» и сборной России Георгия Ярцева и бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова.
Кроме того, с минуты молчания в память о Ярцеве и Козлове начнутся ближайшие игры Первой и Второй лиг.
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