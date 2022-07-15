Мазепин подал в суд на «Хаас» в Швейцарии

Экс-пилот «Формулы-1» сообщил, что намерен судиться с бывшей командой в Швейцарии.

Ранее стало известно, что Мазепин подал в суд на «Хаас» и считает, что ему недоплатили зарплату. В команде утверждали, что погасить задолженность, если бы она существовала, невозможно из-за санкций, которым подвергся Никита и его отец Дмитрий Мазепин. Компания Мазепина-старшего «Уралкалий» была титульным спонсором американского коллектива.

«Мы уже выбрали юрисдикцию – место, где подписан контракт, в Швейцарии.

Юристы заполнили все документы, иск подан для рассмотрения. Если меня вызовут, приму участие, но думаю, что сейчас это не произойдет», – заявил гонщик в эфире «Матч ТВ».

Арестованная вилла Мазепиных на Сардинии за $110 млн: побережье Средиземного моря, 25 комнат, огромный бассейн

«Хаас» не смог бы рассчитаться с Мазепиным из-за санкций (RN365)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram