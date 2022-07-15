World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) до ноября.

ВФЛА отстранена с 2015 года из-за допинг скандала.

«Три ключевых элемента были поддержаны советом World Athletics в плане рекомендаций рабочей группы. Они будут продолжать следить за исполнением ВФЛА дорожной карты по восстановлению.

Рабочая группа также организует независимый аудит процессов в ВФЛА, будет отслежен KPI выполнения плана восстановления. Аудит состоится с середины до конца октября этого года, после чего рабочая группа сообщит итоги внутреннего аудита совету, который соберется в ноябре», – рассказал президент World Athletics Себастьян Коу.