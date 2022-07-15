World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики до ноября

Теги допинг ВФЛА World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Легкая атлетика

World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до ноября.

ВФЛА отстранена с 2015 года из-за допинг скандала.

«Три ключевых элемента были поддержаны советом World Athletics в плане рекомендаций рабочей группы. Они будут продолжать следить за исполнением ВФЛА дорожной карты по восстановлению.

Рабочая группа также организует независимый аудит процессов в ВФЛА, будет отслежен KPI выполнения плана восстановления. Аудит состоится с середины до конца октября этого года, после чего рабочая группа сообщит итоги внутреннего аудита совету, который соберется в ноябре», – рассказал президент World Athletics Себастьян Коу.

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