CAS отклонил апелляции российских клубов и сборных на отстранение от турниров УЕФА и ФИФА

Теги ЦСКА Зенит сборная России U-21 премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Сборная России по футболу РФС Динамо Москва сборная России жен CAS Лига наций УЕФА Сочи Футбол

CAS отклонил апелляции российских клубов и сборных на отстранение от турниров УЕФА и ФИФА.

В мае «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.

Они были намерены добиваться восстановления прав на участие в турнирах.

Также была отклонена апелляция РФС на отстранение сборных России от участия в международных турнирах. 

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/23. После отклонения апелляции оно остается в силе. 

Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022 и квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные