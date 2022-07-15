У Бриттни Грайнер имеется медицинское назначение на использование каннабиса

Американская центровая имеет медицинское назначение на использование каннабиса.

Об этом рассказала адвокат задержанной в России баскетболистки Мария Благоволина.

«Защита сегодня предоставила письменные доказательства, включая характеризующие материалы, медицинские документы и налоговые декларации. Среди медицинских документов – назначение врача на то вещество, которое по недосмотру Бриттни Грайнер осталось среди ее вещей при пересечении границы.

Среди характеризующих документов – многочисленные благодарности от различных организаций в Екатеринбурге, а также письма от Баскетбольных ассоциаций США, БК УГМК и Российской Федерации Баскетбола», – сообщила Благоволина, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры».

В Химкинском суде Московской области проходит заседание по делу американской баскетболистки Грайнер о контрабанде наркотиков.

Баскетболистка УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Грайнер ранее полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как «она собиралась впопыхах».

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