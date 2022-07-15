Бернардески перешел в «Торонто». В клубе МЛС уже есть Кришито и Инсинье

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Федерико Бернардески перешел в клуб МЛС.

28-летний чемпион Европы в составе сборной Италии подписал контракт с «Торонто» до 2026 года.

Атакующий полузащитник покинул «Ювентус» на правах свободного агента по истечении срока контракта.

Ранее канадский клуб заключил контракты еще с двумя футболистами, выступавшими за сборную Италии, – защитником Доменико Кришито и вингером Лоренсо Инсинье.

Бернардески в минувшем сезоне провел 28 матчей в Серии А, забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: torontofc.ca

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