Бернардески перешел в «Торонто». В клубе МЛС уже есть Кришито и Инсинье

Федерико Бернардески перешел в клуб МЛС.
28-летний чемпион Европы в составе сборной Италии подписал контракт с «Торонто» до 2026 года.
Атакующий полузащитник покинул «Ювентус» на правах свободного агента по истечении срока контракта.
Ранее канадский клуб заключил контракты еще с двумя футболистами, выступавшими за сборную Италии, – защитником Доменико Кришито и вингером Лоренсо Инсинье.
Бернардески в минувшем сезоне провел 28 матчей в Серии А, забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: torontofc.ca