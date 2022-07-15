Бернардески перешел в «Торонто». В клубе МЛС уже есть Кришито и Инсинье

перешел в клуб .

28-летний чемпион Европы в составе сборной Италии подписал контракт с до 2026 года.

Атакующий полузащитник покинул на правах свободного агента по истечении срока контракта.

Ранее канадский клуб заключил контракты еще с двумя футболистами, выступавшими за сборную Италии, – защитником и вингером Лоренсо Инсинье.

Бернардески в минувшем сезоне провел 28 матчей в Серии А, забив 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: torontofc.ca