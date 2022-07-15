Карякин прибыл в ДНР: «Сложная обстановка, есть обстрелы – я слышал их сам. Уже заметил, что люди привыкли, все спокойно на это реагируют»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о прибытии в Донецк.

«Я нахожусь в городе Донецк, ДНР. Мы приехали совместно с «Народным фронтом» (российское общественное движение – Sports.ru), будем играть с детьми, а также передадим необходимые вещи, которые мы собирали для 117-го стрелкового полка народной милиции ДНР.

Спасибо большое Донецку за теплый прием. С утра уже успели пробежаться, хоть это и не очень рекомендуется, потому что в городе сложная, тяжелая обстановка, есть обстрелы – я слышал их сам. Конечно, ситуация сложная, но тем не менее люди выходят на улицу, машины тоже ездят – все нормально, город живет своей жизнью.

И, даже когда есть какие-то обстрелы, я уже заметил, что люди не оборачиваются, спокойно идут дальше и не ускоряют шаг. Все уже привыкли, все спокойно на это реагируют. Поэтому я уверен, что такой город не сломить», – сказал Карякин.

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