Де Йонг заявил партнерам в раздевалке «Барселоны», что не собирается уходить в «МЮ»

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Френки де Йонг заявил партнерам в раздевалке «Барселоны», что не собирается уходить в «МЮ».

«Я не могу уйти. Как я могу уйти из «Барсы»?» – приводит слова игрока Sport.es.

Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали трансфер полузащитника стоимостью 85 миллионов евро.

Английский клуб видит 25-летнего голландца своей главной трансферной целью в межсезонье. Руководство каталонцев тоже заинтересовано в его продаже. 

При этом сам де Йонг переходить не хочет, даже несмотря на перспективу сотрудничества с тренером Эриком тен Хагом, с которым работал в «Аяксе».

Утверждается, что игрок недавно купил дом в в Барселоне и хочет остаться в городе. Сообщается, что ему нравится жить в Каталонии, и он чувствует, что может многое сделать для клуба. 

Агент де Йонга попросил «МЮ» не тратить время. Френки наотрез отказывается переходить

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