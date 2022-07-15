Френки де Йонг заявил партнерам в раздевалке «Барселоны», что не собирается уходить в «МЮ».

«Я не могу уйти. Как я могу уйти из «Барсы»?» – приводит слова игрока Sport.es.

Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали трансфер полузащитника стоимостью 85 миллионов евро.

Английский клуб видит 25-летнего голландца своей главной трансферной целью в межсезонье. Руководство каталонцев тоже заинтересовано в его продаже.

При этом сам де Йонг переходить не хочет, даже несмотря на перспективу сотрудничества с тренером Эриком тен Хагом, с которым работал в «Аяксе».

Утверждается, что игрок недавно купил дом в в Барселоне и хочет остаться в городе. Сообщается, что ему нравится жить в Каталонии, и он чувствует, что может многое сделать для клуба.

Агент де Йонга попросил «МЮ» не тратить время. Френки наотрез отказывается переходить